Ieri mattina alle 10 una pattuglia della Squadra Volante è stata inviata dalla sala operativa in via Piave, dove erano stati segnalati movimenti sospetti di due uomini, all’interno di un furgone parcheggiato in strada. Il mezzo, che presentava il deflettore del finestrino lato guida danneggiato, era stato denunciato come oggetto di furto in provincia di Milano e le targhe, appartenenti ad un altro mezzo, risultavano rubate a Modena. All’interno del veicolo si trovavano diversi arnesi atti allo scasso, quali cacciaviti, palanchini in metallo, una torcia.I due, accompagnati in questura, sono stati denunciati per ricettazione. Il trentacinquenne è stato denunciato, altresì, per porto di oggetti atti ad offendere perchè trovato in possesso anche di una pinza multiuso. Il trentenne è stato trovato in possesso di un piccolo quantitativo di marijuana, debitamente sequestrato e segnalato anche all’Autorità Amministrativa per la violazione della normativa sugli stupefacenti. I due stranieri di origine moldava erano anche irregolari in Italia.