Tragedia a Carpi, muore ciclista di 45 anni

Tragedia questa sera a Carpi. In un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via dell’Industria e via Guastalla è morto un ciclista di 45 anni.L'uomo si trovava in sella alla bici quando, per cause in corso di accertamento, è stato investuto da un camion. La vittima è Sayed Jashim Uddin, nato in Bangladesh. Sul posto la polizia locale, una automedica e i medici del 118 che non hanno potuto che constatare il decesso del ciclista.