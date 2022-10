Tragedia in A4: tra le vittime Alfredo Barbieri, supertifoso di Modena volley

Il mondo del volley modenese è in lutto per la morte di Alfredo Barbieri, 52enne modenese molto conosciuto in città e sempre presente al Palapanini per tifare i gialloblu.L’uomo era nel pulmino coinvolto nel terribile schianto di ieri in autostrada nel quale sono morte sei persone. Le altre vittime sono Rossella De Luca, la fidanzata 37enne di Alfredo, Maria Aluigi di 34 anni, Valentina Ubaldi di 31 anni, Francesca Conti di 25 anni e l’ex sindaco di Riccione Massimo Pironi che era al volante.'Non era mica così semplice andare d'accordo con Alfredo. Alfredo era buono come il pane, ma aveva il suo bel caratterino. Alfredo era diretto come pochi, e sapeva farti ridere e pensare, bastava uno sguardo, parlava anche solo con gli occhi - scrive la società Modena Volley -.