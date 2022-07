Modena, trovato con dose di marijuana: aggredisce i carabinieri: fermato col taser

I carabinieri di Modena ieri sera sono stati costretti a usare il taser per fermare un giovane. Il fatto è accaduto in piazza XXII Aprile, quando i militari hanno controllato un 28enne trovato in possesso di una dose di marijuana. Immediata è stata la reazione del ragazzo che ha cominciato a strattonare e spingere i carabinieri, che per contenerlo sono stati costretti ad utilizzare anche il Taser in dotazione, dispositivo di cui sono stati recentemente dotati gli equipaggi dei servizi di Pronto Intervento dell’Arma. Il giovane è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale. Nella mattinata di domani verrà condotto davanti al Giudice per l’udienza con rito direttissimo.