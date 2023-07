Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Questa volta la disavventura ha colpito una signora che avendo ricevuto un sms sul proprio cellulare, con mittente il nome della propria banca, contenente l’avviso che la sua carta era stata limitata, seguiva le istruzioni impartitele cliccando sul link contenuto - afferma Galli -. Da li l’inizio di contatti anche telefonici da parte di operatori che spacciandosi per dipendenti della sua banca le indicavano la necessità di implementare le sicurezze bancarie anche cambiandole le varie chiavi di accesso che erano state violate. Amara la sorpresa nell’accorgersi che i truffatori le avevano prelevato dal proprio conto corrente bancario poco meno di 15.000 euro'.'Rivoltasi alla sede Modenese del Codacons, dopo avere tempestivamente denunciati i fatti alla Polizia di Stato, sono state attivate le varie procedure previste compreso il ricorso all’ABF (Arbitro Bancario Finanziario). Proprio l’ABF, dopo avere completato l’istruttoria prevista, ha accolto il ricorso dichiarando la banca tenuta in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo sottrattole. Questa volta il lieto fine ha prevalso sugli imbroglioni ma resta sempre necessaria la massima cautela che si può sintetizzare in: non rispondete mai a chi vi contatta spacciandosi per la banca o l’ufficio postale, segnalando alle forze dell’ordine ogni tentativo di intrusione. Per qualsiasi informazione, anche preventiva, il Codacons è sempre a disposizione dei consumatori presso la propria sede di Modena' - chiude Galli.