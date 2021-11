Unimore, principio di incendio in via Sant'Eufemia: studenti evacuati

Attimi di paura al Dipartimento di Lingue Unimore in via Sant'Eufemia a Modena. Un centinaio di studenti sono stati evacuati per un principio di incendio divampato all'interno dei locali dell'università. L'allarme è rientrato dopo una ventina minuti grazie all'allarme antincendio che è scattato tempestivamente. I ragazzi sono dunque potuti rientrare in aula senza alcuna conseguenza.