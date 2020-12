Alluvione tra Gaggio e Nonantola: le immagini e il video dall'alto

Squadre in assetto alluvionale ed elicotteri dei Vigili del fuoco sono impegnati in soccorsi nelle zone di Gaggio e Nonantola per allagamenti diffusi dovuti alla piena e allo straripamento del fiume Panaro.la ricognizione aerea sulla zona di Nonantola dell'elicottero Drago. A Gaggio sono coinvolte circa 60 famiglie che sono state contattate in queste ore e per le quali si sta predisponendo l'evacuazione grazie al supporto di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Forze dell'ordine, anche attraverso l’intervento di elicotteri.Nel rispetto della normativa vigente relativa all'emergenza covid, sono state predisposte tre strutture dedicate all'accoglienza di eventuali sfollati: il PalaReggiani (per i covid negativi), la Palestra delle Scuole Guinizelli (per le persone in isolamento) e la Palestra delle Scuole 'Rosse' (per i covid positivi). Si segnala la chiusura di alcune strade: Via Bonvino, Via Viazza e Via Tronco. Si segnala la chiusura della Via Emilia da e per Modena (zona Fossalta). Si sconsiglia ogni tipo di spostamento da e verso le zone interessate. Chiusa la Nonantolana. E' stato attivato per la popolazione coinvolta un numero di telefono da usare solo in caso di emergenza: