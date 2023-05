Ausl: ‘Mirandola, strumenti spostati per nuove attività chirurgiche’

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Sarà così possibile garantire un potenziamento del reparto durante il periodo di sospensione dell’attività di travaglio-parto, contribuendo non solo all’aumento dell’offerta chirurgica, ma anche al mantenimento dell’attrattività della stessa unità operativa per i professionisti che vi lavorano o vi lavoreranno. Ogni pubblica amministrazione del Paese deve agire in base ai principi di efficienza, efficacia ed equità nella propria azione, principi ancor più validi e necessari se questa azione si compie in ambito sanitario. Giornalmente attrezzature medico-sanitarie vengono spostate nelle varie strutture sanitarie di tutta la provincia, per assicurare l’adeguatezza degli spazi e le cure ai cittadini modenesi. L’Azienda USL respinge dunque al mittente le accuse e rinnova il suo impegno a servizio delle donne di tutta la provincia, a garantire la migliore assistenza nei contesti più appropriati' - chiude l'Ausl.