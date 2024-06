Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

e il Pd diin vista del secondo turno che si terrà il 23 e 24 giugno. Ieri sera si è infatti tenuta una riunione della lista +Mirandola che sostiene Siena e a larga maggioranza si è deciso per l'apparentamento con la coalizione di centrosinistra. L'ufficializzazione potrebbe arrivare nella giornata di sabato. Ricordiamo che al primo turno la coalizione di centrodestra guidata daaveva ottenuto il 45% dei consensi per un totale di 5128 voti contro il 38,21% di Bassoli (4354 voti) e il 12,74% di Siena (1452 voti). Il M5S disi era fermato al 4,05% con 462 voti.

Con l'accordo tra Bassoli e Siena, la coalizione guidata dal Pd spera quindi di colmare il gap emerso alle urne, anche se non mancano in casa Pd i malumori per un accordo che ovviamente obbligherebbe il centrosinistra a concedere ruoli di governo a Siena. In campagna elettorale non sono mancate infatti le frizioni e le divergenze tra i due candidati sindaci (a partire dal tema Ucman e Aimag) e non sarebbe facile trovare una sintesi per la creazione di una eventuale giunta unitaria. Dal canto suo Letizia Budri punta su un voto di opinione che, al di là degli accordi tra i leader, le consenta di consolidare il notevole vantaggio fatto registrare al primo turno.