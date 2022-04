Bastiglia, moria di pesci nel Naviglio: decine di carcasse tra le alghe

Decine di carcasse di grossi pesci sono visibili da giorni incastrate tra le alghe che da sempre invadono il canale. Non è la prima volta che si verifica una moria di pesci in zona, ma le volte scorse ad essere maggiormente colpita era stata solamente la zona del Cavo Levata, un piccolo corso d'acqua che raggiunge il Naviglio poco fuori dall'abitato. Questa volta invece i pesci, molti dei quali in risalita dal Panaro nel tentativo di depositare le uova, sono morti proprio lungo il canale. Da verificare la causa di questo fenomeno e se è collegato a particolari forme di inquinamento del fiume.

