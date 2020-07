Bastiglia, raccolta rifiuti con tessera ma i cassonetti straripano

Hera da un paio d'anni ha riorganizzato la raccolta rifiuti a Bastiglia attraverso la cosiddetta carta smeraldo. In pratica per gettare l'immondizia differenziata occorre scorrere la tessera personale e in base all'apertura dell'indifferenziato aumenta il costo della bolletta. Ma alcuni lettori ci hanno segnalato un disservizio con cassonetti che straripano e con sacchetti sparsi in strada. Sia per la raccolta plastica che per l'umido. Le foto, invitateci da un lettore, in particolare si riferiscono a via Vivaldi a due passi dal centro.