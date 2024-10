Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il cantiere ha reso necessario un intervento di spostamento temporaneo della sede municipale per, si legge in una recente delibera, 'garantire idonee condizioni di sicurezza e comfort al personale comunale dipendente ed agli utenti ed attuare le misure necessarie a garantire l'inizio dei lavori presso il fabbricato attualmente adibito a sede municipale'.Ebbene, invece di effettuare il trasloco in uno dei tanti edifici vuoti presenti a Bastiglia, il Comune ha optato per la pavimentazione di un'area verde in via Matteotti dietro all'edificio di proprietà Aipo usato al momento come rimessa dal Comune. L'area è stata appunto pavimentata e sono stati portati diversi container dove verranno trasferiti i dipendenti.Il trasloco, come si legge nella delibera di Giunta comunale del 16 luglio, ha un costo complessivo di 210mila euro.