La vista sulla meravigliosa vallata, che connette Renno a Montecuccolo, i due centri più strategici ed importanti dell’alto Medioevo, vedrà l'installazione di un’antenna 5G. La costruzione del traliccio sta destando preoccupazione in paese.I lavori sono iniziati il 13 gennaio quando uno scavatore della ditta Inwit è giunto a Renno di Sopra per iniziare i lavori. Gli abitanti, che non ne sapevano nulla, richiedono spiegazioni. Si trovano innanzi a un fatto compiuto, senza possibilità di replicare in quanto i termini di opposizione sono scaduti. Nessuno di loro avrebbe voluto opporsi al progetto di installazione dell’antenna in sé, ma tutti lamentano il fatto che non siano stati presi in considerazione siti alternativi.Di fronte alle numerose richieste di chiarimenti, il Comune ha deciso così di informare i cittadini che a posteriori, si sono trovati di fronte a un dato di fatto senza possibilità di agire. E così, è stata indetta una riunione pubblica domani sera alle 20.30 nella sala parrocchiale dell’antica Pieve di Renno in cui il sindaco, la responsabile del Servizio di Pianificazione del Comune di Pavullo e i rappresentanti di Ausl e Arpae presentano il progetto. Nel mirino la scelta che ha portato a individuare quel sito privato nello specifico e non siano state considerate, invece, alternative più distanti dalle abitazioni e meno impattanti dal punto di vista ambientale.