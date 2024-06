Carpi, ecco la giunta Righi: tante conferme. Mariella Lugli vicesindaco

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Mariella Lugli (64 anni, gruppo PD): Vicesindaco con deleghe al Bilancio, Affari Generali, SportPaola Poletti (63, PD) Commercio Coesione della città, SicurezzaPaolo Malvezzi (66, PD): Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Patrimonio, ManutenzioneGiuliano Albarani (53, PD) Cultura, Scuola, Memoria, Interculturalità e PaceAlessandro di Loreto (67, Carpi A Colori) Urbanistica, Viabilità, Mobilità, CiclabiliSerena Pedrazzoli (34, Carpi a Colori) Ambiente, Verde pubblico, Politiche giovanili, Tutela Animale, Relazioni Internazionali, Progetto EuropaTamara Calzolari (52, AVS) Sociale, Sanità, Pari opportunità, AssociazionismoAndrea Artioli (61, AVS) Presidente del Consiglio ComunaleRighi tratterrà per sé le deleghe alla Partecipazione, Comunicazione, Università, Sviluppo economico.

'Presento oggi, con soddisfazione e fiducia, questa squadra di governo, che riunisce capacità, intelligenze ed esperienze diverse e allo stesso tempo, tutte fondamentali per affrontare al meglio il percorso che abbiamo davanti. Donne e uomini, con competenze e visione in grado di rappresentare tutta la nostra comunità, che hanno accolto questa esperienza con entusiasmo e passione. Per questo li ringrazio sin d’ora per essersi messi a disposizione della città - commenta il sindaco Riccardo Righi -. Chiavi per la nostra azione saranno la partecipazione e il rapporto diretto con la cittadinanza che, insieme all’indispensabile lavoro di squadra in cui credo fortemente, saranno gli ingredienti per portare avanti i progetti del nostro programma di governo e allargare il dialogo costruttivo con la città'.

Roberto Benatti