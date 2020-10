Carpi, fuma marijuana per 'trovare ispirazione': arrestato musicista

“Quando fumo l’erba trovo l’ispirazione per comporre i miei brani”. È questa la giustificazione che un venticinquenne del posto ha fornito ai carabinieri ieri mattina, quando i militari sono entrati nella sua piccola abitazione di legno sistemata in mezzo ad un campo. Il ragazzo, giovane compositore di musica elettronica, stava ancora dormendo insieme alla sua fidanzata quando i carabinieri di Carpi hanno bussato alla sua porta; a seguito di una accurata perquisizione domiciliare il giovane è stato trovato in possesso di un chilo di marijuana e di quattro piante di canapa, dell’altezza di circa 2 metri, adorne di infiorescenze e dunque pronte per essere trasformate in stupefacente.Oltre alla droga sono stati rinvenuti alcuni bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e la somma contante di 1900 euro. L’uomo, nonostante abbia cercato di ricondurre la detenzione della droga a finì esclusivamente personali, è stato arrestato in flagranza di reato e tradotto presso il carcere di Modena.