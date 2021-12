Castelfranco città del tortellino? Ecco come è ridotta la 'mia' statua

Buongiorno mi chiamo Giovanni Ferrari, sono un artista scultore che opera da molti anni a Pavullo nel Frignano. Negli anni mi sono state commissionate varie opere, anche pubbliche, realizzate nella provincia di Modena, come per esempio la statua dell'Alpino presso il comune di Prignano, oppure il Monumento al Tortellino (fontana scultorea) presso il Comune di Castelfranco Emilia. È proprio riguardo a quest'ultima opera, finanziata dal compianto Galletti, ai tempi titolare della prestigiosa azienda Alcisa di Bologna, e realizzata anche grazie all'impegno dell'associazione culturale Sa Nicola, che mi trovo a scrivere alla vostra redazione. È già da diverso tempo che il Monumento al Tortellino, una fontana con figure scultoree che arricchisce una piazza nel centro di Castelfranco Emilia, versa in condizioni di degrado. Questo degrado è dovuto alla più totale mancanza di manutenzione da parte dell'amministrazione Comunale che ha trasformato questa bellissima fontana in una aiuola piena di terra ed erbacce, malcurata e sporca.

Dove prima vi era l'acqua, ora si trova solo fango, terra, erba incolta.... Nelle foto il confronto tra il 'prima', ovvero come era originariamente l'opera, ed il 'dopo', come si presenta oggi. Questa scultura dovrebbe essere un vanto per la cittadina di Castelfranco, sia per la sua unicità che ricorda una tradizione tanto cara al nostro territorio (il tortellino, appunto) sia per l'impegno economico, e non solo, sostenuto. In quanto scultore artefice dell'opera, ma anche in veste di cittadino, è difficile voltare lo sguardo altrove ed ignorare questa 'decadenza'. In fondo, la civiltà di un paese si misura anche e soprattutto da queste 'piccolezze'.Vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione e la cortesia.