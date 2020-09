'Castelfranco, dimissioni consiglieri Lega? Quanto personalismo'

'Apprendo da organi di stampa che i consiglieri Tomesani e Sardone hanno formalizzato l'abbandono del Gruppo Consigliare Lega Salvini Premier, dando vita ad un gruppo autonomo. I due eletti rispettivamente Tomesani (24 preferenze) e Sardone (19 preferenze) sono subentrati in Consiglio comunale prima dell'estate, precisamente il 15 maggio 2020, a seguito delle dimissioni di due consiglieri sempre in quota Lega'. Così in una nota la capogruppo della Lega Cristina Girotti Zirotti replica alla nota di Tomesani e Sardone critica nei suoi confronti (qui l'articolo).

'Pur senza una pregressa esperienza, i due neo consiglieri hanno da subito posto in essere richieste anomale che in virtù del mio ruolo di capogruppo Lega al Comune di Castelfranco Emilia, non senza imbarazzo per le istanze proposte, sono stata costretta a censurare. Da qui un clima ostile posto in essere e reiterato più volte attraverso condotte politicamente anetiche e assolutamente non costruttive. Nella mia ultradecennale esperienza politica mai avrei pensato di imbattermi davanti a tanto becero personalismo - chiude la Girotti Zirotti -. Ad ogni buon conto, auguro ai neo esponenti della 'Civica per Castelfranco' un sereno lavoro per la comunità castelfranchese'.