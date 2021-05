Cavezzo, un limite di 30 all'ora per 'coprire' le buche stradali

'I cittadini che negli ultimi 10 giorni si sono trovati a transitare sulla provinciale 468R tra Cavezzo e Carpi hanno avuto una amara sorpresa: è stato istituito il limite di velocità dei 30 km/h per tutto il tratto tra Cavezzo e Carpi, in entrambe le direzioni. Cosa ancora più discutibile è che il limite vale per i soli cicli, ciclomotori e motocicli'. A sottolineare il fatto sono i rappresentanti di minoranza Alessandro Grasso (Forza Italia di Cavezzo) e Paola Cappi (Lega di Cavezzo).'È evidente come si tratti di un provvedimento che più che a tutelare vite umane serve a tutelare la provincia da qualunque responsabilità per il cattivo stato di manutenzione della strada che andrebbe riasfaltata per coprire numerose pericolose buche. Con questa discutibile decisione si rischia di creare ulteriori situazioni di pericolo. Ammesso che i motociclisti si adeguino a questo limite anacronistico su un tratto così lungo, le auto e i camion si troverebbero o nella situazione di formare lunghe code o in quella di provare a superare i veicoli a due ruote con maggiori rischi per l’incolumità di tutti. Si tratta di una situazione quasi paradossale pensando alla strategia della politica regionale di depotenziare l’ospedale di Mirandola in favore di Carpi e Baggiovara rendendo poi tali strutture quasi irrangiungibili con una viabilità da terzo mondo - chiudono Cappi e Grasso -. Auspichiamo che il provvedimento abbia un carattere solo temporaneo limitato a pochissimi giorni e che venga presto stanziato il budget per una corretta e doverosa manutenzione della SP468R'.