'Fdi sorpassa la Lega? Noi interessati a superare la sinistra'

L’inaugurazione della sede territoriale di Fratelli d’Italia a Pavullo ( qui l'articolo ), è stata l’occasione per fare anche il punto della situazione sulle politiche del partito sul territorio anche in vista delle elezioni amministrative di ottobre. Confermata la candidatura di Luciano Biolchini per un secondo mandato, Galeazzo Bignami, eletto alla Camera dei Deputati, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito agli sviluppi per la prossima tornata elettorale. Partendo dai sondaggi e dalla prospettiva di diventare addirittura il primo partito nel gradimento degli italiani Bignami dhichara che «Il sorpasso che a noi interessa è quello del centro destra sul centro sinistra, in particolare su Bologna, Rimini e Ravenna che sono i capoluoghi di provincia che interessano la prossima tornata amministrativa. Confidiamo come centro destra di poter regalare soddisfazioni a chi sostiene il nostro progetto». Su Finale Emilia, dove ancora il candidato dev’essere deciso assieme agli altri alleati di coalizione. «Ci sono degli incontri in corso che sta seguendo Barcaiuolo assieme agli esponenti locali. Su Pavullo la buona amministrazione di Biolchini è evidente e ha reso più semplice la sua ricandidatura, ma su altre realtà, senza entrare nello specifico, è necessaria una riflessione per saper comunicare anche da parte del centrodestra». In merito alle candidature della “sua” Bologna Bignami dice che «i candidati del centro sinistra si candidano a fare i candidati, chi vince le primarie sarà il candidato del centro sinistra. Abbiamo rispetto per la loro fase interna ma non hanno un candidato ufficiale e questo non significa che noi abbiamo dei ritardi. Stiamo lavorando per avere dei riscontri dal territorio, noi saremo uniti e vogliamo completare l’offerta con una componente civica sul modello di quello che fece Guazzaloca nel 1999».