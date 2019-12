'Formigine, raffica di furti. Il Comune cosa sta facendo?'

“Continuano i furti nelle abitazioni del nostro territorio, quali misure concrete intende intraprendere l’amministrazione?” - si domanda Messori Marina consigliere comunale a Formigine e candidata alle prossime elezioni regionali in quota Fratelli d’Italia.

“A bilancio tante misure per fare “cassa” con un aumento della previsione per le entrare da multe, ma nulla per tutelare la proprietà privata e, visti anche i recenti episodi di cronaca, la sicurezza dei propri cittadini che non devono essere soltanto contribuenti - continua Messori -. Sono stati stanziati 30.000 euro per l’acquisto di un mezzo come ufficio mobile per la polizia municipale, mi domando se non possa diventare un incentivo per i ladri che potranno evitare le zone pattugliare da questa unità recandosi in una frazione distante. I cittadini sono costretti a blindarsi nelle proprie abitazioni, forse l’amministrazione avrebbe dovuto valutare un aiuto per l’acquisto di sistemi di sicurezza domestici (così come proposto da mia mozione) o ancor meglio avrebbe potuto adeguare l’organico di polizia municipale secondo le esigenze del nostro territorio consentendo un pattugliamento costante in ogni frazione e non una semplice rotazione spot. A tal proposito, questo weekend è iniziata la raccolta firme per richiedere un maggiore pattugliamento del territorio formiginese soprattutto in orario serale e notturno. Inoltre partirà una seconda raccolta firme, dopo numerose lamentele da parte della frazione di Casinalbo, relativamente a via Monzani per tutelare i pedoni dalle auto che sfrecciano su tale tratto stradale” - conclude Messori.