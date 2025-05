La frana di Boccassuolo minaccia anche il torrente Dragone

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Lunga circa tre chilometri e mezzo, la frana di Boccassuolo è ormai arrivata fino al torrente Dragone, dove le ruspe lavorano in continuazione per evitare che l’enorme massa di terra e detriti crei una diga naturale. Il fronte franoso, largo 500 metri, ha già inghiottito quattro strade comunali, isolando oltre 50 cittadini. Per loro, raggiungere il primo servizio essenziale – come la scuola – significa affrontare un’ora e venti di strada, su un percorso alternativo stretto, tortuoso e accessibile solo a chi ha buona esperienza di guida.



Il cuore dell’emergenza territoriale è il torrente Dragone, il cui corso è stato invaso dalla frana in movimento.

I milioni di metri cubi di terra depositati nell’alveo stanno innalzando pericolosamente il livello del fondo, rallentando il deflusso e creando un effetto diga che potrebbe trasformarsi in una bomba idraulica in caso di ulteriori piogge o cedimenti.La frana, che si muove a una media di mezzo metro all’ora, ha già spostato oltre 3,5 milioni di metri cubi di materiale su una superficie di 500mila metri quadrati. I danni sono ingenti: tre abitazioni distrutte, tre ponticelli crollati, evacuazioni forzate per circa 20 persone e decine di famiglie parzialmente isolate.Sotto osservazione anche uno dei grandi piloni dell'alta tensione terna che alimentano buona parte dell'Appennino ovest e collegati direttamente alla toscana e che si trova nei pressi del tratto in movimento.

Sul posto, la Protezione civile regionale, i geologi dell’Università di Modena e Reggio Emilia e diverse imprese incaricate continuano a operare senza sosta ora soprattutto a livello del fiume Dragone ma non solo. L’obiettivo è garantire lo scolo delle acque e contenere l’avanzata del fronte franoso, scavando canali laterali e monitorando costantemente ogni movimento.Canali laterali sono infatti creati ai lati del fronte della frana per frenare la possibilità che il fronte stesso si allarghi.«Siamo davanti a un disastro in continua evoluzione – spiega Fabio Braglia, sindaco di Palagano e presidente della Provincia di Modena – Il torrente è quasi bloccato, e ogni giorno che passa aumentano i rischi. La macchina dell’emergenza è attiva giorno e notte, ma senza un intervento deciso dello Stato, non potremo reggere a lungo. Servono risorse straordinarie e piani strutturali».Braglia, che alterna l’ufficio alla presenza costante sul campo, accanto agli operatori, racconta anche la fatica umana: «C’è stanchezza, tantissima, ma anche tenacia. Ogni giorno lavoriamo per proteggere la nostra gente, ma da soli non basta».Un nuovo incontro in Prefettura è previsto per il prossimo lunedì per fare il punto sull’emergenza e pianificare nuovi interventi.