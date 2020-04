La mappa dei contagi, positivi 6 ricoverati all'ospedale di Pavullo

41 dei 45 nuovi casi di coronavirus registrati oggi in provincia di Modena si trovano in isolamento domiciliare, un caso è in terapia intensiva e tre casi sono ricoverati in altri reparti.Lesono:Un uomo di 87 anni di VignolaUn uomo di 72 anni di FormigineUn uomo di 63 anni di MaranelloUn uomo di 98 anni di CavezzoUn uomo di 87 anni di SassuoloUna donna di 79 anni di NonantolaUna donna di 89 anni di ConcordiaUna donna di 92 anni di Carpi. Tra la giornata di domenica e oggi si è provveduto a isolare in camera singola, a scopo precauzionale, tutti gli altri pazienti presenti nel reparto. Sono state messe in atto tutte le procedure finalizzate ad evitare i contagi, che si aggiungono alle indicazioni già fornite fin dall’inizio dell’emergenza covid su utilizzo dei dispositivi di protezione e corrette prassi igieniche. Al fine di approfondire l’analisi epidemiologica, sarà eseguito il tampone a tutti i pazienti anche se asintomatici e si proseguirà con la sorveglianza degli operatori sanitari mediante test sierologico per valutare la presenza di anticorpi ed eventuale successivo tampone.Ecco iCampogalliano 1Carpi 5Castelfranco 1Castelnuovo 1Concordia 1Finale Emilia 1Fiorano 1Formigine 1Frassinoro 5Lama Mocogno 1Modena 4Montefiorino 8Novi 1Palagano 2Pavullo 2San Felice 1Savignano 1Soliera 1Vignola 4Non residenti in provincia 3Si aggiungono, vale a dire senza più sintomi, e 24 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 664 le persone guarite clinicamente, di cui 276 con anche il doppio tampone negativo