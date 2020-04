Lutto nel giornalismo modenese. E' morto Alberto Setti

Grave lutto nel mondo del giornalismo modenese. E' morto a 56 anni Alberto Setti, giornalista della Gazzetta di Modena. Da tempo lottava con una malattia che non gli ha impedito di lavorare fino agli ultimi mesi. Giornalista di razza, appassionato, ha insegnato a molti cronisti modenesi questa professione. Si occupava prevalentemente della cronaca della Bassa modenese e alcune sue inchieste restano scolpite nella storia del giornalismo locale. Tra le più recenti la cura con cui ha seguito il processo Aemilia. Inviso a molte amministrazioni locali per il suo lavoro e per la sua tenacia nel ricercare la notizia e nell'incalzare il potere, ha fatto di questa forza e capacità il suo stile e la cifra della sua stessa vita. Una passione, quella del giornalismo, che divideva con quella del calcio che seguiva e praticava come portiere.

E' morto nella sua casa di San Felice, dove viveva. La redazione de La Pressa rivolge alla sua famiglia le più sincere condoglianze.