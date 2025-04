'Maranello, bagno chimico in piazza: ottenuto il risultato'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Nel Consiglio comunale di Maranello del 1 aprile sindaco e giunta hanno pensato di farmi un pesce d’aprile chiedendole di ritirare il mio ordine del giorno che li impegnava a collocare un bagno chimico in piazza Libertà a Maranello in attesa della riapertura del Made in Rade Maranello Caffè. A dir loro ci avevano già pensato e stavano provvedendo. Il pesce d’aprile l’ho però fatto io a loro dal momento che sindaco e Giunta hanno così dimostrato di ignorare la funzione della commissione capigruppo che si era tenuta il 25 marzo e che dovrebbe servire proprio a ciò'. A parlare è il consigliere Fdi Barbara Goldoni.

'Il mio ordine del giorno aveva senso in quanto non solo non messo in discussione nella capigruppo ma anche per il fatto che non si poteva immaginare la loro intenzione dal momento che non è trapelata. E’ stato divertente sentire il sindaco rispondere che per pubblicizzare la collocazione del bagno chimico attendevano che questa fosse prossima e subito dopo l’assessore Chiara Ferrari proferire che avverrà tra dieci giorni - dichiara Barbara Goldoni -. Capisco il sindaco se avrà piacere di aspettare solo il giorno prima per pubblicizzare, con una amministrazione così non si può avere la certezza che riesca a noleggiare un bagno chimico e collocarlo nei giardinetti. L'importante è che io abbia dato voce ad un’esigenza dei cittadini e che questa sia stata soddisfatta'.