Maranello, Fdi: 'Serve piano straordinario di derattizzazione nelle scuole'

'Si dia il via ad un Piano di derattizzazione straordinario nelle scuole per garantire ambiente sicuro e salubre. La salute e la sicurezza dei nostri bambini devono essere sempre al primo posto, e la presenza di roditori in ambienti scolastici rappresenta un rischio inaccettabile'. Sono le parole del consigliere Fdi a Maranello Barbara Goldoni.

'Ieri ho partecipato a un sopralluogo alle scuole medie Ferrari e Galilei di Maranello, concordato da tempo con la giunta comunale, alla presenza degli assessori Laura Costi, Chiara Ferrari e della segretaria dell'ufficio istruzione. Durante tale incontro è sopraggiunto un collaboratore scolastico che, chiedendo loro se fossero del Comune, ricevendo una risposta affermativa, ha approfittato per domandargli quando si sarebbe fatta una derattizzazione, facendo notare un ratto in giardino, proprio nei pressi dell’entrata scolastica. Vagava nel parco lì davanti a tutti.

L'assessore Chiara Ferrari si è informata dal cellulare riferendo poi che l'ufficio preposto le aveva risposto che erano state messe delle trappole e che, effettivamente, il monitoraggio di esse aveva rilevato la presenza di roditori e che avrebbero quindi immediatamente provveduto'.'Stupisce che per una cosa simile non si siano attivati immediatamente ma rende più comprensibile come mai ad un nostro odg del 21 gennaio, che richiedeva una derattizzazione straordinaria in tutta Maranello, date le varie segnalazioni dei cittadini, la giunta si fosse dichiarata contraria. Evidentemente i ratti per essa non sono animali pericolosi e portatori di gravissime malattie - sostiene Barbara Goldoni -. Pur di non ammettere che occorre al più presto una variazione al sistema del porta a porta, complice dell’aumento di ratti nei Comuni, si fa finta di nulla.

È imperativo che le autorità locali intervengano immediatamente per effettuare operazioni di derattizzazione, garantendo così un ambiente sano e sicuro per l'apprendimento. Fratelli d'Italia Maranello chiede quindi al Comune di prendere provvedimenti rapidi e risolutivi, pianificando una derattizzazione efficace e permanente, e assicurandosi che vengano effettuati controlli periodici per prevenire future infestazioni, e a tal fine ha presentato un’interrogazione urgente nella mattinata odierna. Inoltre, si ritiene fondamentale coinvolgere la dirigenza scolastica ed il personale docente in questo processo, affinché possano essere formati e sensibilizzati su come gestire simili situazioni e garantire la sicurezza di tutti gli studenti ed il personale scolastico. Siamo pronti a offrire il nostro supporto e a collaborare attivamente con le autorità competenti per la tutela della salute pubblica ed il benessere delle nostre comunità' - conclude il consigliere.