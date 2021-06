Mirandola, l'assessore Lodi si presenta: 'Grazie della fiducia'

Come anticipato da La Pressa , sarà l’avvocato Roberto Lodi a ricoprire l’incarico di assessore alle Politiche economiche ed alla Sicurezza del Comune di Mirandola. Il sindaco Greco dunque, su indicazione del deputato Lega Golinelli, opta per una giunta monocolore Lega bocciando la richiesta degli alleati di inserire in giunta il meloniano Righetti. “L’avvocato Lodi – dichiara il sindaco di Mirandola Alberto Greco – rappresenta, dal punto di vista della preparazione amministrativa e della conoscenza delle istituzioni, in particolare quella comunale, la persona più idonea a guidare l’Assessorato in questione. A lui saranno assegnate le deleghe relative a: Bilancio, Tributi, Sicurezza, Comunicazione, Sport (partecipate: Aimag e Lepida)”. Lodi siederà in Giunta al fianco degli altri Assessori Letizia Budri, Antonella Canossa, Fabrizio Gandolfi e Marina Marchi.Roberto Lodi ha 59 anni, è mirandolese ed esercita come avvocato civilista. Ha ricoperto il ruolo di Consigliere comunale di opposizione a Mirandola per due legislature, dal 1999 al 2009. Sempre nel medesimo periodo, è stato anche Consigliere all’interno dell’Associazione dei Comuni dell’Area Nord, diventata in seguito Unione dei Comuni Modenesi dell’Area Nord.“Sono lusingato per questo incarico – afferma Lodi – Voglio pertanto ringraziare il sindaco Greco, gli assessori e i consiglieri di maggioranza per la fiducia accordatami. Non lesinerò impegno e lavoro per essere all’altezza del ruolo conferitomi anche in considerazione del periodo che stiamo attraversando a causa della pandemia da Covid-19. Soprattutto spero di essere all’altezza come amministratore nei confronti dei nostri concittadini mirandolesi, al fine di istaurare un sereno e costruttivo rapporto”.