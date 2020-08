Montese, due auto date alle fiamme: una Fiat 500 e una Alfa Giulia

Questa notte a Montese sono state date alle fiamme due auto. I carabinieri sono intervenuti alle 23.15 in via Chiozzo, in prossimità ponte Panaro dove stavano andando a fuoco due autovetture, una Fiat 500 ed un Alfa Romeo Giulia. Entrambe erano state date alle fiamme. Sul posto sono stati fatti intervenire i vigili del fuoco. I veicoli sono risultati completamente distrutti: sono in corso accertamenti per identificare gli intestatari, che da una prima verifica, non sembrerebbero del luogo. Non è escluso si tratti di auto rubate, usate per commettere reati, e poi date alle fiamme. Sono in corso accertamenti con altre Province e Regioni.