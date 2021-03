Nonantola, allevamento avicolo in fiamme: muoiono 50 polli

Oggi, verso le 13.40 i carabinieri di Castelfranco e di Nonantola sono intervenuti in via Ampergola di Nonantola per un incendio di un capannone adibito all’allevamento avicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Modena. Nell’incendio sono morti circa 50 polli e la struttura è andata completamente distrutta. Le cause del rogo sono in corso di accertamento, non si escludono cause accidentali derivanti dall’impianto elettrico.