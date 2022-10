Nuova Coop a Vignola, arriva la netta bocciatura di Legambiente

'Legambiente Modena condivide e sostiene la lotta del comitato che a Vignola si oppone all’insediamento di un grande nuovo supermercato Coop su un terreno agricolo di 27.490 mq a ridosso dell’incrocio tra Circonvallazione, via per Sassuolo e via Prada'. Ad affermarlo in una nota è lo stesso circolo Legambiente di Modena.'Il suolo naturale è una risorsa troppo importante per continuare a sacrificarlo come si vorrebbe fare con il nuovo supermercato. Che per inciso andrebbe a sostituire e ad ampliare quello che Coop 3.0 ha già in un’altra zona della città. Il suolo è un bene comune e una risorsa limitata e non rinnovabile, fornitrice di funzioni/servizi vitali. La salvaguardia del suolo è una misura essenziale per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, per il contrasto alla perdita di biodiversità e i fenomeni di desertificazione.'La riduzione del consumo di suolo, la fine dell’espansione urbana e la tutela del territorio agricolo residuo sono anche gli obiettivi della legge urbanistica regionale (LR 24/2017) che fissa per ciascun comune un limite massimo di suolo ancora consumabile pari al 3% del territorio già urbanizzato nel 2017. E tale consumo di suolo “è consentito esclusivamente per opere pubbliche e opere qualificate dalla normativa vigente di interesse pubblico”, inoltre, “nei soli casi in cui non esistano ragionevoli alternative consistenti nel riuso di aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse”. Quello che si vuole realizzare in prossimità dell’incrocio tra la Circonvallazione e la via per Sassuolo va quindi anche contro i principi e gli obiettivi della legge urbanistica regionale - chiude Legambiente -. Non ci è dato sapere se per la ricollocazione e l’ampliamento del supermercato Coop siano state cercate aree urbanizzate da riusare e rigenerare. A differenza dell’Amministrazione comunale non vediamo inoltre alcun rilevante interesse pubblico e vantaggi per la cittadinanza, a fronte di un evidente interesse per il soggetto privato. A questo punto pensare di continuare a cementificare e impermeabilizzare una risorsa naturale capace di produrre servizi e benefici indispensabili per gli uomini e gli ecosistemi, è del tutto inaccettabile'.