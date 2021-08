Ostetricia Carpi, operatore positivo contagia 3 sanitari e una paziente

'In seguito alla positività - accertata alla fine del mese di luglio - di un operatore di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Ramazzini di Carpi, il Servizio di Sorveglianza sanitaria e il Servizio di Igiene Pubblica hanno posto in quarantena operatori e pazienti che erano stati a contatto con il caso, predisponendo al contempo tamponi di screening'. Così in una nota l'Ausl di Modena dà notizia di alcuni contagi al Ramazzini di Carpi. Ancora una volta, come già accaduto in passato, l'Ausl di Modena non fornisce il dato relativo al fatto se l'operatore in questione fosse o meno vaccinato, affermando che si tratta di dato coperto da privacy.'I test effettuati hanno fatto emergere tre ulteriori positività tra gli operatori e una tra le pazienti, che nel frattempo era stata dimessa e dunque si trovava già al domicilio in sorveglianza attiva - afferma l'Ausl -. Dopo aver sviluppato sintomi lievi legati al Covid durante la quarantena, la donna è in fase di miglioramento. Lo screening è proseguito nelle settimane successive, senza fare emergere ulteriori positività'.