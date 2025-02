Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

‘Oggi si conclude la nostra collaborazione con l’assessore Angela Pietroluongo. Stamattina è stato protocollato e notificato il decreto che la solleva dalle proprie deleghe. Concludiamo questo rapporto dopo una serie di confronti diretti e scambi di comunicazioni con Angela, che ringraziamo per onestà e franchezza, ma pur con rammarico è emerso il progressivo aumento di difficoltà di carattere operativo e relazionale, che hanno fatto venire meno il rapporto di fiducia alla base del quale vi era stata la nomina. Dopo una lunga riflessione condivisa anche con gli altri componenti della Giunta ed i Consiglieri di maggioranza, abbiamo deciso di concludere la collaborazione’. Così il sindaco di Pavullo, Davide Venturelli, annuncia l’addio dell’assessore Pietrolungo, secondo membro di giunta a lasciare dopo Claudia Piacentini.

‘Le deleghe a scuola e pubblica istruzione, politiche educative e scolastiche – asili nido, trasporti scolastici e politiche giovanili restano al momento sotto la gestione diretta dell'ufficio del Sindaco, in attesa di una nuova designazione o assegnazione ai componenti della Giunta. Ringrazio Angela Pietroluongo a nome mio, di tutti gli amministratori e dei dipendenti comunali, per il lavoro e l’impegno prestati’ - chiude Venturelli.‘L'allontanamento da parte del Sindaco Venturelli dell'ex assessora Pietroluongo dalla Giunta, dimostra ancora una volta che la maggioranza che governa Pavullo è sempre più spaccata e allo sbando. Dopo Claudia Piacentini, in poco più di tre anni abbiamo una seconda assessora che esce in modo conflittuale, aspetto che ne dimostra una volta di più inadeguatezza e incapacità di gestire anche la dialettica interna, figuriamoci un Comune come Pavullo’ - afferma il Pd pavullese.‘Alla nostra città serve un'amministrazione che lavori coesa e con obiettivi chiari, concreti e condivisi internamente e con la cittadinanza, cosa che in questi tre anni è del tutto mancata. Del resto, come non ricordare le dichiarazioni del capogruppo di maggioranza Andrea Magangnoli, quando in Consiglio Comunale dichiarò: 'Qua è casa nostra e quindi decidiamo noi', dimostrando l'inclinazione di questa Amministrazione a comandare, concetto ben diverso da governare. Aspettiamo di sapere chi sarà ad entrare in giunta e se, come nel caso di Vallicelli, ci sarà un nuovo accordo 'ufficioso' con partiti di centrodestra. Quello che a noi interessa è soprattutto sapere cosa il prossimo assessore alla scuola intenda fare per l'istruzione pubblica del territorio e per il futuro di bambini, scolari e studenti della nostra città’ - chiude il Pd.