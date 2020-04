'Pievepelago, il sindaco Pd rifiuta donazione di mascherine: si scusi'

'Il sindaco Pd di Pievepelago ha rifiutato una donazione di mille mascherine, minacciando denunce se fossero state distribuite. Una reazione tanto ingiustificata quanto vergognosa. Si scusi'. Lo dichiara il senatore Lega Stefano Corti commentando le parole del sindaco di Pievepelago Corrado Ferroni in risposta alla denuncia di un gruppo di cittadini su La Pressa 'Un tristissimo rifiuto del sindaco. E a nulla valgono le sue giustificazioni relative alla certificazione dei prodotti - dice Corti -, dal momento che quelle mascherine sono regolarmente certificate, prodotte in Italia e assolutamente sicure. Il sindaco chieda scusa ai cittadini: quella donazione è frutto delle generose offerte di tante persone di Pieve, tra cui anche il gruppo di minoranza della Lega. Grazie a tutti e grazie al nostro rappresentante locale Stefano Marchetti'.. Il sindaco dunque se ne faccia una ragione e abbia la decenza di scusarsi con i cittadini. Questa, per fortuna, non è l'Urss dei sequestri forzati. Gli sforzi dei cittadini, coordinati e organizzati vanno incentivati non messi alla berlina per gelosie o malposto spirito di controllo totale'