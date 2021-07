Rimborsi alluvionati, bando ad agosto

'E' stato un lavoro molto faticoso ma dopo mesi tanti incontri a livello regionale posso dire che nella prima decade di agosto verrà pubblicato il bando che consentirà ai cittadini colpiti dall'alluvione di ricevere i rimborsi'. Lo ha annunciato nell'ultima seduta del Consiglio Comunale il sindaco di Nonantola Federica Nannetti. 'Una volta pubblicata la delibera avremo 60 giorni per raccogliere le domande. Dobbiamo ancora ricevere una conferma scritta quindi è meglio non parlarne più di tanto ma di questo, così come dei diversi incontri avuti, ho informato il locale comitato alluvionati'. Soddisfatti della notizia i consiglieri di Forza Italia in Consiglio comunale Paolo Fasano e Antonio Platis che nel loro intervento mettono il dito nella piaga delle sicurezza idraulica dei territori nei bacini di Secchia e Panaro'Apprendiamo con soddisfazione che dopo mesi di silenzi si intraveda una soluzione concreta per gli alluvionati. Questo non cancella gli ingiustificati ritardi, ma permette di guardare con fiducia al futuro. Ai ristori ed ai risarcimenti agli alluvionati devono pero' andare di pari passo gli investimenti per la sicurezza idraulica del territorio. Tema caldo solo durante le emergenze e poi accantonato. Anche i fondi PNRR ed europei devono essere impegnati per una messa in sicurezza complessiva del territorio attraversato da Secchie e Panaro'- concludono Platis e Fasano