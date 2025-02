Sciopero alle Cavazzi: 200 studenti sfilano per le vie di Pavullo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Si è svolto oggi, come annunciato, il primo giorno di sciopero degli studenti delle scuole superiori Cavazzi di Pavullo. Circa 200 studenti hanno sfilato per il centro di Pavullo, nonostante la pioggia, per poi essere accolti dal sindaco Venturelli davanti al Comune che li ha ascoltati e supportati nelle loro richieste.

I motivi principali dello sciopero vanno dalla inaccessibilità delle vie di fuga per le classi nei container e nell'ex biblioteca alla mancanza di campanelle nelle aule dei container. E ancora insufficienza dei bagni, cancellazione delle gite, cancellazione dei progetti e dei laboratori pomeridiani, chiusura della ⁠biblioteca, da anni quindi non fruibile senza motivazioni precise sulla mancata ricollocazione.

'La Provincia di Modena a fronte di tutto questo ha fatto ad oggi solo sopralluoghi senza prendere in mano la situazione. Il nostro sciopero non contro la scuola o contro i prof, non è un attacco: noi portiamo alla luce una situazione di disagio fra gli studenti, e sono tanti i nostri prof a farsi carico direttamente dei costi per farci fare delle attività scolastiche' - aveva spiegato Niccolò Bartolacelli, rappresentante d'istituto dell'IIS Cavazzi.