'Vignola, così la giunta Pd annuncia abbattimento di altri alberi'

'Nel giorno della commemorazione delle vittime del Covid-19, a Bergamo hanno messo un albero per dar vita al bosco della memoria, la Giunta vignolese invece annuncia l'abbattimento, l'ennesimo, di alberi'. Così il consigliere di opposizione Angelo Pasini interviene sulle scelte dalla giunta Muratori.'Dopo il via libera ad abbattere gli alberi cresciuti nell'area verde ex asilo 44 gatti in Via Caio Claudio, adesso tocca all'unico bosco spontaneo cresciuto vicino al centro abitato che sarà raso al suolo per costruirci sopra la palestra. Un filtro verde che separa la stazione autolinee dall'asilo 'barbapapà', dai condomini di civile abitazione e il centro sportivo 'il Poggio', che presto sparirà - afferma Pasini -. L' assessore all'ambiente non sa che i boschi non si spostano, semmai vanno replicati dove possibile. La palestra è già appaltata e così la ditta si troverà il vantaggio di vedersi pagare altri soldi per riprogettare l'edificio. 'Ballavano' oltre 300mila euro per un ricalcolo delle fondazioni che la ditta doveva aver considerato prima, in fase di progetto. Faremo accesso agli atti per sapere sulla base di quali motivazioni si investono decine di migliaia di euro per rimaneggiare un appalto già affidato con contratto dei lavori siglato tra le parti, e un pre-contenzioso da oltre 300mila euro che era in via di definizione. Non è dato di sapere se e a quali condizioni il pre-contenzioso si è concluso'.'Per la nuova compagnia Carabinieri che la nuova Giunta dice di voler realizzare nel lotto che si libera con lo spostamento della palestra, non c'è nessun accordo di programma concordato con il Ministero dell'Interno, e neanche un euro nel bilancio comunale 2021 - 2023 ad esso dedicato. E comunque nei pressi del Polo della Sicurezza ci sono altri spazi per la nuova Caserma dei Carabinieri. Solo pochi giorni fa la sindaco ha affermato che l'abbattimento de 'il bosco delle api' che avevo già segnalato come imminente all'opinione pubblica, era solo una delle opzioni in corso di valutazione, nessuna decisione era stata presa. Una menzogna. Le indagini geologiche erano già in corso nella mattinata odierna, e la variante al piano regolatore già scritta. A Marano costruiranno una scuola sul parco dell'elefante. A Vignola la palestra sul bosco delle api. Filo conduttore, la politica ambientale in salsa di sinistra'.