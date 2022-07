Modena, controllo Pacemaker: prenotare appuntamento oggi è impossibile

Buongiorno,sono Roberto Malavasi e vivo ad Albareto.Mio padre Giorgio è portatore di pacemaker.Il controllo dell'apparecchio è annuale. Fino allo scorso anno, dopo aver effettuato la visita, il personale del Reparto del Policlinico di Modena fissava l'appuntamento per l'anno successivo direttamente in Reparto dopo la visita di controllo.Quest'anno scopro che bisogna andare a casa senza l'appuntamento e telefonare al numero verde 800 433 422 (CIP).Numero al quale nessuno risponde.Vi sembra normale questa 'evoluzione'Grazie per l'ascolto. Cordiali saluti.

