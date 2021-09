Policlinico di Modena, continua l'odissea sui posti riservati

A Modena decine di persone tutti i giorni si sottopongono a cure e visite al Policlinico e rischiano il posto auto e un esborso in denaro di centinaia di euro.In principio il parcheggio esterno del Policlinico venne messo a gestione ACI con la richiesta di un ticket. Poi il parcheggio interno venne messo a disco orario e, in caso di mancato rispetto, arrivava il carroattrezzi con ganasce o, ancora peggio, rimozione dell'auto.Ora, dopo varie lotte, il parcheggio interno è libero, ma il Policlinico si è riservato spazi con rimozione forzata, giustificando che tali parcheggi sono per persone deboli o in cura e che comunque non sono su vie d'ingresso.Ma se è vero che il parcheggio del Policlinico è area privata, mi chiedo come sia possibile rimuovere un veicolo se non con autorizzazione del giudice.Non solo. Il Policlinico ha deciso già dal 2007 di fare una convenzione con una nota ditta di Modena per rimuovere le autovetture e fare pagare il deposito al malcapitato, che dopo avere fatto la visita o la cura, esce e si ritrova senza auto.Si perchè chi va all'ospedale è malato o accompagna un malato. Ebbene, i posti riservati davanti all'ingresso dei malati oncologici a chi dovrebbero essere riservati se non ai malati?Succede così che una persona che accompagna un malato, o è invalido e può guidare ma non cammina bene, parcheggia nei posti riservati con la R. Nei fatti ha tutti i requisiti richiesti, ma i posti riservati agli invalidi sono occupati. Si trattiene per la cura e quando esce, un'ora dopo si trova senza auto.Le guardie dell'ospedale come sentinelle hanno già chiamato il carroattrezzi, il malato deve chiamare un taxi e pagare 30 euro per farsi portare all'auto, arriva nel deposito e deve pagare 100.40 euro se rivuole la vettura altrimenti il gestore, completamente insensibile alla condizione del malato, non riconsegna il mezzo.Eppure è evidente che la struttura ospedaliera ha fatto rimuovere l'auto da spazi che arbitrariamente ha deciso essere riservati (ma non ai malati). Non solo: chiede i soldi al malato stesso per riavere il mezzo.Sarebbe a dire: tu ti trovi un'auto lasciata nel tuo cortile, chiami un mezzo per rimuoverla e, invece di pagare la ditta specializzata, ti accordi con il carroattrezzi affinchè a pagare la rimozione sia il proprietario dell'auto con la condizione che altrimenti non gli verrà restituita.Ecco il sistema sanitario che paghiamo noi cittadini, un sistema che ovviamente contribuisce a mantenere anche gli imprenditori di Modena, visto che mediamente vengono rimosse circa 10 auto al giorno. E la domanda resta: a chi saranno poi riservati i posti?