Castelfranco: mister Daghio espulso, sale in tribuna e si scontra coi tifosi

Al 71' tiro dalla distanza di Ferri, palla che esce poco distante dal palo di sinistra. Al 75' conclusione di Compiani, palla che esce di poco. Al minuto 81, viene espulso mister Daghio per doppia ammonizione, nell'uscire dal terreno di gioco viene provocato da alcuni spettatori e sale immediatamente in tribuna per replicare, ne esce un parapiglia che viene fermato prima che la situazione possa degenerare. Nel frattempo, sul campo, non accade granchè fino al triplice fischio finale.



Il tabellino

VIRTUS CASTELFRANCO-FIDENTINA 0-1

VIRTUS CASTELFRANCO: Nicolosi, Valcavi (87’ Simonetti), Albertini (65’ Ferri), Lippo, Ogunleye, Tumminelli, Bahi (72’ Ed Darraji), omanciuc (76’ Belfakir), Sanogo, Zenzola, Abdelazim (90’ Bojardi). A disp.: Gagliardi, Mazzocchi, Gueye,

Tondelli. All.: Daghio

FIDENTINA: Mora, Agostinelli (58’ Petrelli), Visconti, Lorenzani (28’Araldi), Dodi, Casarini, Varani., Compiani (91’ Calzetti), Nocciolini, Pasaro (47’ pt Alfieri), Bandaogo (55’ Leporati). A disp.: Ballotta, Cruoglio, Azzali, Ferri. All.: Montanini

Arbitro: Giorgini di Cesena

Rete: 49’ Alfieri

Note: ammoniti Tumminelli, Zenzola, Valcavi, Sanogo, Compiani, mister Daghio; espulso mister Daghio all’81’ per doppia ammonizione

Matteo Pierotti