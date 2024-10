Cittadella, mister Salmi offeso da avversario entra in campo: bloccato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

domenica al Lungobisenzio di Prato dove l'allenatore della Cittadella Francesco Salmi, dopo essere stato insultato da un giocatore della Zenith Prato, a fine gara è entrato in campo, ma i giocatori e alcuni dirigenti della sua squadra l'hanno fermato. Una reazione un po' esagerata e comunque non ci aspettavamo dall'esperto allenatore bolognese, ma evidentemente il giocatore (o dirigente) avrà detto cose pesanti al mister della Cittadella, trattenuto a forza dai suoi giocatori. L'arbitro probabilmente ha notato tutto e potrebbero esserci così pesanti sanzioni nei confronti di Salmi ma anche di un dirigente della Cittadella che si è scontrato con alcuni giocatori toscani.E per la seconda settimana di fila non ha parlato a fine gara Salmi, lo ha fatto il direttore dell’area tecnica Alberto Biagini il quale ha dovuto commentare il ko di Prato.

'Dopo il finale un po’ nervoso – spiega – il mister è andato subito in pullman e per questo parlo io, ma non ci sono problemi. Per la sconfitta siamo molto rammaricati, penso che il pari sarebbe stato più giusto, ma in queste partite la capacità di andarsi a prendere l’episodio determina il risultato. Loro sono stati bravi sul colpo di testa di Cela, noi abbiamo avuto qualche palla per rimediare ma non siamo stati freddi. Non è stata la miglior Cittadella comunque, ci è mancato qualcosa in fase di finalizzazione in una gara molto bloccata. Loro si sono confermati squadra che corre e dà l’anima, che ti toglie spazi. Ci segnava per primo avrebbe vinto. Ora bisogna tornare a lavorare con lo spirito di sempre, da neopromossa, se avremo quello faremo una buona stagione. In un girone così difficile mi piace dire che dobbiamo sempre fare “guerriglia”. Il rimpianto è che l’avversario era alla portata ma ora abbiamo 3 gare in una settimana per rimetterci a correre. I ko di Fontana e Sardella? Sono la cosa che ci dispiace di più di questo inizio, ma devo dire che sia Carretti che Martey che li hanno sostituiti qui a Prato sono stati per me fra i più positivi'.

Matteo Pierotti