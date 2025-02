Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sconfitta di misura per il Cittadella, che perde, in trasferta, 1-0 contro il Forlì prima della classe. Formazione di Gori subito vicino al gol con Alberto Formato che manda altissimo da sottomisura. I primi venti minuti sono di studio, il direttore di gara lascia correre da entrambe le parti. Punizione dalla trequarti per la compagine forlivese, Macri la mette al centro, De Fazio in uscita alta fa sua la sfera. Farinelli innescato bene, con un bel lancio lungo, prova la conclusione da posizione defilata, Sabotic devia in corner.Petrelli ci prova, direttamente da calcio di punizione, De Fazio respinge bene. Campagna ci prova, dopo aver fatto un dribbling degno di nota, De Fazio neutralizza e manda in angolo. Senza recupero, termina il primo tempo al Morgagni di Forlì tra i biancorossi ed il Cittadella Vis Modena sullo 0-0.

Inizia la seconda frazione con la squadra di Gori che prova a farsi vedere di più, ed in maniera più pericolosa, dalle parti di Martelli ma la squadra di Miramari regge bene. Bella azione da partedei padroni di casa: Farinelli guadagna il fondo, palla dietro, arriva a rimorchio Falasca che calcia altissimo. Il Forlì passa in vantaggio con Petrelli che segna un bellissimo gol, un tiro a giro che non lascia scampo a De Fazio, Forlì - Cittadella Vis Modena 1-0.Il Cittadella prova a buttare il cuore oltre l’ostacolo ma non basta, dopo 5 minuti di recupero termina la contesa tra Forlì e Cittadella termina 1-0 per la capolista. Cittadella che tornerà in campo domenica prossima con il Corticella a San Damaso.FORLì - CITTADELLA VIS MODENA 1-0Reti: 14’st PetrelliForlì: Martelli, Mandrelli, Saporetti, Gaiola, Sbardella, Petrelli (40’st Drudi), Rossi, Macri (31’st Lombardi), Farinelli (46’st Eleonori), Falasca (25’st Graziani), Campagna (42’st Lilli). A disposizione: Colombo, Valentini, Drudi, Valmori, Lilli, Firman. All. MiramariCittadella Vis Modena: De Fazio, Sardella (39’st Diletto), Mandelli, Formato (24’st Sala), Marchetti, Sabotic, Teresi (8’st Manzotti(44’st Rovatti)), Guidone, Osuji, Fort, Boccaccini (40’st Mora). A disposizione: Rosa, Andreotti, Carretti, Bertani. All. GoriArbitro: Morello di Tivoli Ammoniti: Macri, Teresi, Petrelli, Gaiola, Manzotti, SbardellaNote: 5 minuti di recupero secondo tempo