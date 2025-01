Il Cittadella si rinforza col difensore ex Carpi Boccaccini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Boccaccini da giovedì si allenava con la squadra biancazzurra. Nella prima parte di stagione è stato una colonna del Castelfdardo (girone «F» della Serie D) dove ha messo insieme 17 gare in campionato (tutte da titolare, senza saltare nemmeno un minuto) condite da una rete e un assist a cui vanno aggiunge le 3 presenze con un gol in Coppa, coi marchigiani che sono arrivati fno agli ottavi venendo eliminati dal Ravenna.

Boccaccini vanta una lunga esperienza con la parentesi più preziosa al Carpi, dove è rimasto 3 stagioni fra Serie C (’19-20) e Serie D (dal 2021 al 2023) per un totale di 87 gare giocate e 11 reti (più 4 assist) con la stagione record dei 7 centri nel 2022-23, sfruttando le sue doti da attaccante di testa in area di rigore. Cresciuto nel Bologna, ha debuttato in C2 a Fano poi è rimasto sempre fra C (84 gettoni in tutto) e D (141 gare e 13 reti) con le maglie di Bellaria, Sasso Marconi, Ravenna, Rimini, Prato e l’anno scorso Flaminia Civita Castellana, dove un infortunio al tendine d’Achille lo ha messo ai box da gennaio dopo le 19 gare da titolare su 19 della prima parte. Dal 2014 al 2017, mentre era sotto contratto col Brescia, vanta anche tre stagioni in prestito fra Slovenia e Bosnia con Gorica, Krka e Zeljeznicar. Il suo arrivo completa il pacchetto dei centrali con Sabotic e Serra, oltre all’adattabile Mora, in attesa del rientro di Aldrovandi fuori per infortunio un altro mese. Il tandem Biagini Fantazzi rimane poi vigile anche fra i pali, dove il Modena potrebbe girare Michele Pezzolato (2004), in prestito al Carpi dove però è chiuso dalla strepitosa stagione di Sorzi.

Matteo Pierotti