Il Modena batte il Cagliari di Ranieri con Diaw e Bonfanti

Il Modena infligge la prima sconfitta al Cagliari di Claudio Ranieri.Rispetto a Terni sono 5 i cambiamenti di Tesser nella formazione iniziale. Dall’altra parte Ranieri preferisce Rog a Lella e Luvumbo a Falco. Gara subito ad alta intensità e la prima conclusione tra i pali è un tagliato di Gerli, alla 100esima presenza gialloblù. Poi Falcinelli sale sul palco degli assoli: prima con un colpo di testa alto e poi conquistando il calcio di rigore che stappa la bottiglia: intervento scomposto, da dietro, di Makoumbou sull’attaccante che è in vantaggio e spalle alla porta. L’arbitro Perenzoni, dopo non averlo valutato come tale, assegna il penalty: è stato richiamato dal Var Nasca e ha rivisto con attenzione l’azione.I replay sono chiari: fallo netto. Diaw, dagli undici metri, con una conclusione forte e centrale sotto la Montagnani, fa 1-0 al minuto 25.Undicesima gara consecutiva in rete per il Modena. Confronto aspro, duellato, da uno contro uno: Gagno smanaccia a terra un pericolo, Giovannini cerca pertugi, Poli sgomma, quindi scontro finale Pergreffi-Rog con l’arbitro che mostra il secondo giallo, quindi il rosso, al capitano del Cagliari che resta in dieci.Nell’intervallo Ranieri ne cambia due e modifica l’assetto tattico per arginare l’inferiorità numerica, mentre dopo 5 minuti Giovannini va in slalom e lo ferma solo il paletto Radunovic. Altare devia una conclusione dal limite di Gerli destinata a far male, quindi ancora il portiere rossoblù miracoloso su Cittadini: il Modena sfiora il 2-0 in almeno 4 occasioni. Attorno al 60° minuto Tesser muove a trequartista: fuori Giovannini e dentro Tremolada che mette subito i brividi alla difesa sarda (5^ palla gol fra lui e Magnino). Lapadula non si arrende ed è sempre pericoloso: bisogna alzare gli argini. Dentro Ionita, al debutto ed ex di turno. Il Cagliari non si arrende e si aggrappa alla partita con le unghie e con le sostituzioni.Al minuto 38, arriva il 2-0: Strizzolo combatte e vince un duello, Magnino illumina con un assist, Bonfanti controlla e spacca la porta. Poi ancora Tremolada e Bonfanti che potrebbero fare 3-0. Vince il Modena 2-0 e sabato prossimo si va a Brescia.