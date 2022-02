Il Modena non si ferma: a Viterbo rigore salvatutto

Il Modena soffre ma è premiato anche nella trasferta di Viterbo. Episodio risolutivo al 42esimo del secondo tempo. Azzi travolto in area di rigore, per l'arbitro non ci sono dubbi: massima punizione. Batte Ogunseye dal dischetto e spiazza Fumagalli, portando avanti i gialloblù garantendo alla squadra di Tesser tre punti fondamentali per consolidare la vetta della classificaViterbese 0Modena 1Reti: 42’st rig. OgunseyeVITERBESE: Fumagalli, Martinelli, Ricci, Urso (38’st Semenzato), Volpicelli, Adopo, Mungo (33’st Juliano), D’Ambrosio, Polidori (27’st Bianchimano), Calcagni, Megelaitis. All.: Punzi. A disp.: Bisogno, Polito, Ongilio, D’Uffizi, Aromatario, Pavlev, Ferramisco, Marenco, Alberico, Maffei.MODENA: Gagno; Ciofani (10’st Oukhadda), Piacentini, Pergreffi, Azzi; Gerli, Armellino, Scarsella (27’st Duca); Tremolada (27’st Ponsi), Mosti (10’st Giovannini); Longo (19’st Ogunseye). All.: Tesser. A disp.: Narciso, Renzetti, Magnino, Silvestri, Minesso, Di Paola, Baroni.Arbitro: Daniele Rutella di EnnaAssistenti: Giuseppe Trischitta di Messina e Davide Stringini di AvezzanoAmmoniti: D’Ambrosio, Piacentini, Duca, BianchimanoViterbo – Dopo due pareggi consecutivi in trasferta, il Modena è andato a vincere sul campo della Viterbese, decisivo un calcio di rigore segnato da Roberto Ogunseye sul finire di gara.Mercoledì gli uomini di Attilio Tesser giocheranno ancora lontano dal Braglia, stavolta allo stadio Bonolis di Teramo dove il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.Foto: Modenacalcio.com (sito web ufficiale Modena Calcio)