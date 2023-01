Il Modena si inchina alla Capolista

Modena sconfitto in casa della capolista ma canarini che escono a testa altissima e con qualche rimpianto; 2 a 1 il finale per i padroni di casa al termine di una gara che il Modena ha giocato a visto aperto e nella quale un pareggio non sarebbe stato demeritato.Tesser sceglie il 4-3-2-1 confermando le indicazioni della vigilia; davanti a Gagno, linea a quattro Coppolaro, Silvestri, Pergreffi e Ponsi; a centrocampo il trio Armellino, Gerli e Gargiulo, mentre davanti Falcinelli e Giovannini supportano Diaw.Modena in maglia bianca e subito in campo senza paura; al 6’ Giovannini da fuori impegna Turati in un ottima parata; il Frosinone risponde al 13’ con un velenoso diagonale di Borelli ma l’uomo Gagno fa una paratona in calcio d’angolo.Dopo le due fiammate, le due squadre riprendono a studiarsi; il Modena palleggia bene, e tiene il campo con piglio e autorità ma senza essere mai pericoloso; il Frosinone resta guardingo temendo le folate dei gialli.Si va al riposo sullo 0-0, risultato giusto per quello visto in campo nella prima frazione di gioco.Nella ripresa, Grosso, che era partito con una inedita difesa a 3, si schiera con il 4-2-3-1, e inserisce Caso e Insigne, che cambieranno i destini della gara.Subito infatti il Frosinone sembra più intraprendente, specialmente sugli esterni, ma il Modena non sembra subire; solo una parata di Gagno su tiro dell’ex Garritano.Al 57’ Tesser sceglie Bonfanti e Tremolada per un impalpabile Diaw e Giovannini. Alla metà del secondo tempo, in quattro minuti, si decidono le sorti della gara e i padroni di casa piazzano l’uno-due che decide la partita; al 64’ cross di Frabotta dalla sinistra e Insigne trafigge un incolpevole Gagno; al 66’ Tesser cambia ancora, inserendo Magnino e Strizzolo, al debutto in gialloblù, per Gargiulo e Falcinelli; al 68’ i gialli pasticciano a centrocampo, Mulattieri raccoglie il pallone e serve Caso che si presente davanti a Gagno e lo infila, nonostante una deviazione del portierone gialloblù.

La gara sembra chiusa, e il Modena ci mette qualche minuto a riprendersi; a dieci dalla fine spazio per Duca al posto di Gerli, e tutto il Modena si riserva in avanti, senza però creare pericoli veri alla porta dei padroni di casa.



All’88’ assiste di Tremola, Strizzolo brucia il marcatore sul tempo e infila il pallone in rete con una bella conclusione rasoterra.

Il gol sembra dare morale ai gialli, che continuano a premere; l’arbitro concede 5 minuti di recupero e al 94’ un tiro al volo di Duca da fuori sfiora la traversa, facendo gridare al gol.



Il Frosinone è bravo a gestire il vantaggio e a conquistare i tre punti. Per il Modena una sconfitta con qualche recriminazione, specialmente nel primo tempo quando i gialli hanno giocato tenendo bene il campo ma senza pungere in modo decisivo; nella ripresa, l’uno-due ha steso il Modena che però è stato bravo poi a tenerla in equilibrio fino alla fine e con un po’ più di fortuna avrebbe potuto raggiungere il pareggio.

Gialli a testa altissima ma ora la stessa testa andrà concentrata sull’obiettivo Cosenza, ospite sabato prossimo al Braglia.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc