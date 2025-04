Lutto nel mondo del calcio: è morto Jorge Bolano, indossò la maglia del Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





La notizia è stata comunicata con una nota dalla società gialloblù: 'Piangiamo la prematura scomparsa di Jorge Bolano, centrocampista colombiano che ha vestito la maglia gialloblù dal 2007 al 2009. Bolano che in Italia ha vestito anche le maglie di Parma, Sampdoria e Lecce, è morto all'età di 47 anni per una patologia cardiaca mentre era a una festa in famiglia nella città di Cúcuta' - ha specificato in una nota la società.



'Nel corso della sua esperienza a Modena ha condiviso la maglia canarina con il ds Andrea Catellani, il team manager Paolo Ricchi e il vice-allenatore Michele Troiano, tutti profondamente addolorati dalla morte del loro ex compagno: insieme avevano ottenuto la storica salvezza sul campo della Triestina il 30 maggio 2009. Alla famiglia e agli amici di Jorge vanno le più sentite condoglianze da tutto il Modena'.