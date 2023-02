Modena-Genoa in corso: 2-2

Modena-Genoa, risultato parziale: 2-240' s.t: Il pressing costante del Modena porta Bagni in gol.14' s.t: Cartellino rosso per Oukhadda. Modena in 1010 s.t.: Gol del Modena. I gialloblù ribaltano il fronte. Segna Luca Tremolada32': Pareggio Modena. Insacca Luca Strizzolo. I gialloblù si caricano e vanno all'assedio.6': 0-1 gol del Genoa. Calcio d'angolo. Errore di Gagno sulla linea. Il Var conferma, palla dentro. Gol di DragusinMODENA: Gagno; Oukhadda, Cittadini, Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Poli; Tremolada, Falcinelli; Strizzolo.A disposizione: 12 Seculin, 7 Duca, 8 Mosti, 9 Bonfanti, 15 Silvestri, 19 Giovannini, 21 Armellino, 27 Ionita, 28 De Maio, 33 Renzetti, 43 Panada, 57 Coppolaro.Allenatore: Tesser.GENOA: Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Boci; Sturaro, Badelj, Frendrup; Aramu, Gudmundsson; Puscas.A disposizione: 1 Semper; 3 Czyborra, 4 Criscito, 8 Strootman, 9 Coda, 14 Vogliacco, 17 Salcedo, 24 Jagiello, 33 Matturro, 35 Lipari, 50 Yalcin, 77 Dragus.Allenatore: Gilardino.ARBITRO: Mariani di Aprilia. Assistenti: Tegoni e Lombardo. IV uomo: Frascaro. Var: Marini. Avar: Volpi.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.