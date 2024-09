Il Modena crolla sul finale, la Samp trionfa al Braglia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Modena parte forte, costruisce ma non finalizza. Ottimo lo scambio tra Duca e Palumbo, al 7' che su cross porta la palla al centro ma non colta da nessuno. Si distingue il giovane Della Valle sempe attento a giocare a smistare la palla in avanti. Ma il portiere Samp non è mai seriamente messo in difficoltà. Sampdoria pericolosa al 20' con Tutino a cui il Modena lascia poco spazio. Offensiva sventata. Il Modena ci riprova ma nel giro di pochi minuti, e poco prima della mezz'ora, finiscono in un nulla due calci d'angolo battuti da Palumbo. Uno per fallo in area su giocatore della Sampdoria.

Al 28esimo splendida rovesciata di Tutino parata da Gagno. Ma la conclusione sarebbe stata comunque neutralizzata dal fischio dell'arbitro per fuorigioco.

Al 35esimo Samp nuovamente pericolosa. Su traversone mancano il bersaglio, provando entrambi una mezza rovesciata sia Tutino che Coda. Al 41esimo è ancora Tutino a rendere insidiosa l Sampdoria con tiro rasoterra su punizione che Gagno devia in angolo. Modena in avanti ma senza finalizzare negli ultimi minuti del primo tempo che si chiude tra gli applausi del tifo gialloblù n uno stadio dove pesa, almeno a livello coreografico, e certamente per i giocatori avversari, l'assenza del tifo blucerchiato.



Al ritorno in campo Bisoli sostituisce Duca con Caso. Il Modena peme. Al 10' anticipo e cavalcata di Palumbo a centro campo, ma il tiro è debole. Un minuto dopo l'episodio decisivo. Dopo un lungo consulto arbitrale e polemiche viene convalidato il gol di Ioannou inizialmente invalidato per presunto fuorigioco.



Ed è qui che gli animi si scaldano. Lo stesso Ioannuo esulta sotto la curva del Modena, viene ripreso da Zaro che lo invita ad andare a centro campo. Altri intervengono tra cui Pergreffi, dalla panchina. Si sfiora la rissa mentre la palla torna a centrocampo e l'arbitro estrae il cartellino giallo per Ioannou e Pergreffi. A quel punto cambia tutto. Per la Samp è scarica di adrenalina, per il Modena no. C'è disattenzione, soprattutto a centro campo e le disattenzioni, con squadre avversarie così si pagano carissime e in pochi minuti è debacle.



Al 76esimo raddoppio Samp. Su errore di Magnino la palla viene recuperata da Coda che la serve al cecchino Tutino che non sbaglia. Trascorrono 4 minuti e la Samp fa il tris con Coda che approfitta di spazi liberi dalla difesa gialloblù.



Il Modena accorcia le distanze con l classe 2005 Beyuku, all'85esimo. Inutili ai fini del risultato i 7 minuti di recupero finali.



Gi.Ga.





Il tabellino



MODENA-SAMPDORIA 1-3



Reti: 57′ Ioannou (S), 76′ Tutino (S), 80′ Coda (S), 83′ Beyuku (M).



Modena (4-2-3-1) Gagno; Dellavalle (68′ Beyuku), Zaro, Caldara, Idrissi, Santoro, Magnino (84′ Zidouh), Palumbo, Duca (46′ Caso), Bozhanaj (92′ Cauz), Abiuso. A disposizione: Sassi, Bagheria, Pergreffi, Cotali, Oliva, Sarris. All. Bisoli



Sampdoria (3-5-2) Silvestri, Bereszynski, Romagnoli (6′ Riccio), Vulikic, Venuti, Benedetti (46′ Kasami), Yepes, Bellemo (68′ Vieira) (74′ Akinsanmiro), Ioannou (68′ De Paoli), Coda, Tutino. A disposizione: Vismara, Barreca, Giordano, Veroli, Meulensteen, La Gumina, Sekulov. All. Sottil



Arbitro: Federico Dionisi de L’Aquila (Assistenti Francesca Di Monte di Chieti e Mario Vigile di Cosenza, quarto ufficiale Marco Di Loreto di Terni, Var e Avar Daniele Minelli di Varese e Giacomo Paganessi di Bergamo)



Ammoniti: Yepes (S), Benedetti (S), Duca (M), Ioannou (S), Pergreffi (M) dalla panchina, Coda (S).