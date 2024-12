Falli, freddo e noia al Braglia: Modena-Sudtirol finisce 0-0

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Al rientro in campo doppio cambio Modena: Mandelli sostituisce Bozhanaj con Abiuso e Battistella con Della Valle. La gara rimane in equilibrio. Due tiri neutralizzati. Uno per parte. Per il Modena al 54′ il centrale di Santoro parato da Poluzzi. Poi c'è molto più Sudtirol. Partita spesso ferma per falli. Casiraghi ne commette un secondo su Caldara e viene espulso. L'inferiorità numerica del Modena si riappiana. Il Modena fatica e rischia, lasciando troppo spazio agli avversari. Alla mezz'ora occasione Sudtirol, con tiro di Zedadka bloccato da Gagno.

A due minuti dallo scadere del secondo del tempo regolamentare ultimo cambio Modena: Entra Idrissi al posto di Cotali. Il Modena recupera un pò di spazio nella metà campo avversaria, ma nulla di significativo. Tensione a fine gara, al terzo dei 4 minuti di recupero.



Il Modena reclama un fallo di mano in area ma nel mezzo della discussione l'arbitro tentenna come le luci del Braglia, in attesa del Var che decreta che è tutto regolare. Immediato il fischio finale e l'uscita tra i fischi di tutto lo stadio.



Il tabellino



MODENA-SUDTIROL 0-0



Modena (3-4-2-1) Gagno; Caldara, Zaro, Cauz; Di Pardo (63′ Magnino), Santoro, Gerli, Cotali (88′ Idrissi); Battistella (46′ Dellavalle), Bozhanaj (46′ Abiuso), Pedro Mendes (63′ Gliozzi). A disposizione: Sassi, Bagheria, Beyuku, Dellavalle, Idrissi, Magnino, Oliva, Duca, Defrel, Abiuso, Gliozzi, Alberti. All. Mandelli



Sudtirol (3-5-2) Poluzzi; Kofler (46′ El Kaouakibi), Pietrangeli, Giorgini; Molina, Praszelik (86′ Mallamo), Martini (86′ Arrigoni), Casiraghi, Zedadka; Merkaj (73′ Rover), Odogwu. A disposizione: Lamanna, Drago, Cagnano, Ceppitelli, F. Davi, S. Davi, El Kaouakibi, Brik, Mallamo, Arrigoni, Crespi, Rover. All. Castori



Arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano (Assistenti Davide Imperiale di Genova e Lorenzo Giuggioli di Grosseto, quarto ufficiale Abdoulaye Diop di Treviglio, Var e Avar Marco Serra di Torino e Rodolfo

Di Vuolo di Castellammare di Stabia)

Ammoniti: Zaro, Kofler, Mekaj, Castori (all. Sudtirol), Caldara, Abiuso, Santoro

Espulsi: Cauz, Casiraghi

Note: 8.644 spettatori (di cui 79 ospiti).