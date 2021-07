Olimpiadi, Valentina Rodini regala il primo oro nella storia Unimore

Oro per l’Italia nel doppio pesi leggeri donne di canottaggio. Le azzurre Valentina Rodini e Federica Cesarini hanno portato il secondo oro all’Italia in questa edizione dei Giochi. Le azzurre hanno chiuso la gara con il tempo di 6’47″54, precedendo la Francia (6’47″68) e l’Olanda (6’48″03).Valentina Rodini è studentessa del Programma Unimore Sport Excellence ed è iscritta al secondo anno della laurea magistrale in Management e Comunicazione d’impresa del Dipartimento di Comunicazione ed Economia.'È veramente una vittoria storica della quale ci complimentiamo tutti con questa nostra eccezionale atleta – dichiara il rettore Unimore Porro –, ma anche un orgoglio unico per l’intero Ateneo. Valentina è infatti la prima campionessa olimpica dell’Università di Modena e Reggio Emilia'.