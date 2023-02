Respinto il ricorso del Cagliari, vittoria del Modena confermata

Il risultato di Modena - Cagliari rimane di 2 a 0. È la conseguenza del rigetto del ricorso presentato dal Cagliari alla lega serie B. In riferimento al reclamo presentato dalla società rossoblù per il 'giallo' della mancata espulsione di Zappa dopo l'ammonizione del giocatore all'88' minuto della gara del Braglia del 3 febbraio scorso.

Il Modena conferma i tre punti conquistati grazie alla vittoria e si conferma a 34 in classifica.



Una buona notizia all'indomani della vittoria a Brescia, salutata con soddisfazione dal Modena Calcio che nella giornata del 14 febbraio San Valentino ha deciso di aprire le porte dello stadio Zelocchi ai tifosi per assistere agli allenamenti della squadra gialloblù in vista della gara contro il Genoa. Altra partita molto attesa e con pubblico delle grandi occasioni l'inizio della prevendita lo conferma. Sono 2673 quelli staccati nel primo giorno di prevendita di cui 1647 nel settoe ospiti.